Haberler Yaşam Haberleri TUNCELİ DEPREMİ DETAYLARI: AFAD ve Kandilli ile Tunceli'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 23:46

Tunceli deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen verilere göre, ilçe merkezli yaşanan depremin büyüklüğü ve derinliği hızla duyuruldu. Tunceli'de deprem oldu mu? sorusunun yanıtı, yetkililerin açıklamalarıyla netleşti. İşte sarsıntıya dair merak edilenler:

Tunceli'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissiyle birlikte panik yaşadı. Türkiye'nin yoğun sismik aktiviteye sahip olması nedeniyle her sarsıntı takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri, depremin merkez üssünü Pülümür olarak işaret etti. Depremin şiddeti nedeniyle çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. İşte, Tunceli depremine dair merak edilenler:

SON DAKİKA: TUNCELİ'DE DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tunceli Pülümür merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.34'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Pülümür (Tunceli)

Tarih:2025-12-09

Saat:15:34:14 TSİ

Derinlik:7 km

