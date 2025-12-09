TUNCELİ DEPREMİ DETAYLARI: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Tunceli'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissiyle birlikte panik yaşadı. Türkiye'nin yoğun sismik aktiviteye sahip olması nedeniyle her sarsıntı takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri, depremin merkez üssünü Pülümür olarak işaret etti. Depremin şiddeti nedeniyle çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. İşte, Tunceli depremine dair merak edilenler: