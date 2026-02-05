Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de 183 sentetik ecza ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 10:17

Tunceli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda; 183 adet sentetik ecza, 0,90 gr sentetik kannabinoit, 1,10gr esrar maddesi ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantılı iki şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, Y. İ.D. çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü gençleri zehirlemeye çalışan suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

