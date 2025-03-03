Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Pülümür ilçesinde saat 12.46'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "03.03.2025 tarihi 12.46 sıralarında merkez üssü ilimiz Pülümür ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir.



Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" ifadelerine yer verdi.