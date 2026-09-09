Tunceli’de acı olay! 12 metreden beton zemine düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Burada tedaviye alınan F.Y.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık bulunduğu belirlendi. F.Y., hastanedeki tetkiklerin ardından ameliyata alındı. İş arkadaşları da hastanenin acil servis girişinde F.Y.'nin ameliyattan çıkmasını bekledi. F.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör