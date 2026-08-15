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Giriş Tarihi: 15.08.2026 20:28

Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Tunceli’de iki aile arasında silahlı kavga! 3 kişi yaralandı
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Olay, akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TUNCELİ

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Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavga! 3 kişi yaralandı
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