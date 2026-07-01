Tunceli’de iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon TL haraç istedi! Şüpheliler suçüstü yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin işyerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yerin sahibinden 5 milyon TL talep ettikleri tespit edildi.