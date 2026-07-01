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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:20

Tunceli’de iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon TL haraç istedi! Şüpheliler suçüstü yakalandı

Tunceli'de bir iş yeri sahibine kabusu yaşattılar. 5 milyon lira haraç istedikleri ve tehditte bulundukları belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken 2'si tutuklandı. Operasyonda atışa hazır ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Tunceli’de iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon TL haraç istedi! Şüpheliler suçüstü yakalandı
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin işyerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yerin sahibinden 5 milyon TL talep ettikleri tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Müştekinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla iş yeri çevresinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada, namlusuna fişek sürülmüş ve atışa hazır vaziyette bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TUNCELİ

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Tunceli’de iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon TL haraç istedi! Şüpheliler suçüstü yakalandı
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