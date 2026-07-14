Tunceli’de korkunç olay! Kıraathane önünde kurşun yağmuruna tuttular: Saldırganlar kılık değiştirip…

TARAFLAR ARASINDA HUSUMET OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Öte yandan olayın Düzgün Baba Cemevi'ne yapılan bağışlarla ilgili mevcut cemevi yönetimi ile Çevreci köyü muhtarı ve yakınları arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı, taraflar arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden hukuki sürecin bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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