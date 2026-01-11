Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Tunceli’de kar tatili olacak mı?

Kış şartlarının ağırlaştığı Tunceli'de öğrenciler, veliler ve öğretmenler "yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve hava tahminleri yakından izlenirken, kar tatili kararına ilişkin net bilginin Valilik açıklamalarıyla kesinlik kazanması bekleniyor.
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Tunceli de yer alıyor.