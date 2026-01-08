Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 15:01

Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Tunceli’de öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini iyice göstermeye başladı. Kar yağışının özellikle gece saatlerinden sonra yoğunluğunu arttırması bekleniyor. Bu noktada öğrenciler ve velileri, ‘Tunceli’de yarın okullar tatil mi, Valilikten kar tatili açıklaması var mı?’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün yurt genelinde havalar soğuyacak ve kar yağışı görülecek. Tunceli'de ise soğuk ve karlı hava bugünden etkisini göstermeye başladı. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 'Tunceli'de yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdir de haberimizde olacaktır.

İşte 5 günlük hava durumu raporu;

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz