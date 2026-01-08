Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı, son durum ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün yurt genelinde havalar soğuyacak ve kar yağışı görülecek. Tunceli'de ise soğuk ve karlı hava bugünden etkisini göstermeye başladı. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 'Tunceli'de yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;