Tunceli’nin doğasına gençlik imzası

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca düzenlenen "Gençlerle Tunceli Doğa, Spor ve Ziyaret Programı" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 80 genç, Tunceli'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti. Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esme Ersin'in de eşlik ettiği gençler, Tunceli'nin eşsiz doğasında bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

RAFTİNG HEYECANI YAŞADILAR

Program kapsamında gençler, Munzur Gözeleri'ni ziyaret ederek Munzur Vadisi'nde rafting turuna katıldı. Tunceli Müzesi, Yolkonak Cemevi ve kentteki ocak dergâhları ziyaret edilerek gençlerin bölgenin tarihî ve manevi mirasını yakından tanımaları sağlandı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, program kapsamında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin görüş ve beklentilerini dinleyen Aygöl ve Ersin, gençlerle samimi bir ortamda vakit geçirdi, Munzur'un coşkusuna gençlerle birlikte eşlik etti. Program boyunca gençler hem Tunceli'nin doğal güzelliklerini keşfetti hem de bölgenin manevi iklimini yakından tanıma fırsatı buldu. Üç gün süren programın ardından gençler, Tunceli'den güzel anılar ve dostluklarla ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör