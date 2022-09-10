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Giriş Tarihi: 10.9.2022 14:36

Tünel filmi oyuncuları kim, konusu ne? Tünel filmi hangi ülkenin, vizyon tarihi ne?

Star TV yabancı sinema filmini “Seong-Hun Kim’in yönettiği ‘Tünel’, filminin oyuncu kadrosunda; Jung-Woo Ha, Doona Bae, Oh Dal-Su, Kim Jong-Soo gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; So Jae-Won ve Seong-Hoon Kim yazdı.” olarak tanıtıyor. Vatandaşlar da Tünel filmi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Tünel filmi hangi ülkenin, vizyon tarihi ne? Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Tünel filmi oyuncuları kim, konusu ne? Tünel filmi hangi ülkenin, vizyon tarihi ne?

Tünel filmi bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında yer alacak. Güney Kore yapımları ülkemizde sıklıkla aratılırken, vatandaşlar da Tünel filmi oyuncuları kim, konusu ne gibi soruları yöneltiyor. Peki, Tünel filmi vizyon tarihi ne? Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var?,

TÜNEL FİLMİ KONUSU NE?

Lee Jung-Soo kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI

Ha Jung-woo, Bae Doona, Dal-su Oh

TÜNEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, VİZYON TARİHİ NE?

2016 vizyon tarihli film Güney Kore yapımdır ve çekimlerinin tamamı Güney Kore'de yapılmıştır.

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Tünel filmi oyuncuları kim, konusu ne? Tünel filmi hangi ülkenin, vizyon tarihi ne?
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