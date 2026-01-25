Tünelde kaza: 2 ölü

Kaza, 24 Ocak saat 23.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Kazak-1 Tüneli girişinde meydana geldi. Oğuz Demirbaş yönetimindeki otomobil, Cemal Kurman'ın kullandığı otomobil ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hasret Kurman, Aynur Kurman, Miraç Yurdakul, Hiranur Kurman, İremnur Yurdakul ve Ahmet Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılardan Hasret Kurman'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Isparta'daki hastaneye kaldırılan sürücü Cemal Kurman ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Antalya'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastanedeki 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.