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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:31

Tünelde zincirleme kaza! TIR sürücüsü hayatını kaybetti: 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde T-26 Tüneli’nde 2 TIR ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında İran uyruklu TIR sürücüsü Nadir Meyranver hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
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Kaza, Artvin-Erzurum kara yolunun 66'ncı kilometresindeki T-26 Tüneli'nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı TIR'larla çarpıştı. Çarpışmanın ardından tünelde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada TIR sürücülerinden İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü İbrahim Yıldırım ile diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ARTVİN

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Tünelde zincirleme kaza! TIR sürücüsü hayatını kaybetti: 2 yaralı
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