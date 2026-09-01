Tüp deposunda silahlı dehşet! 3 el ateş edildi, mesai arkadaşı ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde faaliyet gösteren tüp işletmesinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda T.T. (26) ağır yaralanırken, şüpheli A.E. gözaltına alındı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Olayın ardından yapılan incelemede A.E.'nin yanında bulunan 9 milimetre ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ettiği tespit edildi. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan T.T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SİLAH BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Şüpheli A.E., olay yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde devriye ekiplerince yakalandı. Şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, olay yerinin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş arazide bulundu ve muhafaza altına alındı.

TARTIŞMANIN NEDENİ İDDİA

Tartışmanın nedenine ilişkin ise kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Taraflar arasında hakaret ve küfür nedeniyle tartışma çıktığı yönündeki bilgiler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli soruşturma başlatılırken, A.E. gözaltına alındı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.