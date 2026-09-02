Tüp deposundaki kanlı saldırıdan acı haber!

Olay, Hacılar beldesinde faaliyet gösteren özel bir tüp işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A., yanında bulunan 9 milimetre ruhsatsız tabancayla Tevfik Türe'ye 3 el ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Türe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınan Tevfik Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
SİLAH BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Saldırının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli E.A.'yı olay yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yakaladı. E.A.'nın gösterdiği bölgede yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, olay yerinin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş arazide bulundu.
TARTIŞMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Saldırı öncesinde taraflar arasında hakaret ve küfür nedeniyle tartışma yaşandığı yönündeki iddialar soruşturma kapsamında değerlendirilirken, olayın kesin nedeni ve nasıl geliştiği yürütülen adli soruşturmayla araştırılıyor.
ZANLI TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri ve sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Tevfik Türe'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.