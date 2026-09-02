Tüp deposundaki kanlı saldırıdan acı haber!

Olay, Hacılar beldesinde faaliyet gösteren özel bir tüp işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A., yanında bulunan 9 milimetre ruhsatsız tabancayla Tevfik Türe'ye 3 el ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Türe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınan Tevfik Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.