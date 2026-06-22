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Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:32

Tur otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında Furkan Turan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tur otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 07 CBT 336 plakalı, Erzincan'dan Burdur'a seyir halinde olan ve 45 yolcu taşıyan tur otobüsü, Furkan Turan Öztürk idaresindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Furkan Turan Öztürk, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 25 yaşındaki genç sürücü, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Tur otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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