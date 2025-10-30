Tur şirketinden tatil vurgunu! Onlarca mağdur var... Firma tur satışına devam ediyor...

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Ayfer D. kızıyla beraber Dubai turu için rezervasyon yaptırdığını tura birkaç gün kala acenteye ulaşmaya çalıştığını fakat hiçbir şekilde geri dönüş yapmadıklarını belirterek şunları söyledi, "Arkadaşım daha önce bu tur şirketiyle tatile gitmişti memnun kaldığını söyleyince bende 20 Ekim gidişli Dubai turu için kızım ve kendi adıma rezervasyon yaptırdım. 16 Eylül'de 70 bin TL para yatırarak ödemeyi gerçekleştirdim. Tura 3 gün kala acenteden ses çıkmayınca aradık, cevap vermediler en son 'size geri dönüş yapacağız' şeklinde kısa bir mesaj attılar. İnternetten tur şirketi hakkında yapılan yorumlara baktım ve çok fazla mağduriyet olduğunu gördüm. O zaman Cimere şikayet ettim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Tüketici hakları tur şirketinin savunma vermesini istemiş fakat henüz bir savunma yapmamışlar. Maalesef herhangi bir karşılığı yok, benim gibi binlerce mağdur olduğunu gördüm. Telefonlara ve mesajlara asla geri dönüş yapmıyorlar sosyal medya üzerinden yaptığımız yorumları hemen kaldırıyorlar ve işin kötü tarafı bu firma hala tur satmaya devam ediyor." dedi.

TUR ŞİRKETİ SATIŞ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Adana'da yaşayan Seda S., "Biz 10-15 Kasım için Dubai turu aldık ben daha önce de bu tur şirketiyle gitmiştim Barselona'ya, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir firma. Tur yaklaşınca bize bilet numaraları ve otel konaklamasının bilgisinin gelmesi gerekiyor. Gün yaklaşmasına rağmen hiçbiri gelmedi durum böyle olunca ben şirkete mesaj attım önce dönüş olmadı daha sonra internetten araştırdım ve bir sürü şikayet olduğunu gördüm. Eylül ve Ekim ayındaki turların hiç birisinin yapılmadığını öğrendim. Şirket sahibine ulaşarak mesaj attım zor bir süreçten geçtiklerini sıkıntı yaşadıklarını ama geri ödemenin yapılacağını söylediler. Diğer mağdur kişilerle birbirimize ulaştık ve hiç kimseye geri ödeme yapılmadığını öğrendim. Hala da internet üzerinden satış yapmaya devam ediyorlar ve bizim yaptığımız şikayet ya da uyarı mesajlarını kaldırıyorlar. Bu şirketin sosyal medya hesabının acilen askıya alınması gerekiyor aksi halde mağdurlar her geçen gün katlanarak artacak. Ben kredi kartıyla ödeme yaptım 72 bin TL'nin tamamını peşin çektirdim. İstanbul'da yaşayan mağdurlar birleşip savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuşlar, dosyalar birleştirilmiş. Çok fazla mağdur var maalesef."

MAĞDURİYETLER ÇOĞALIYOR

Mersin'de yaşayan Nursen T. Paris turu aldığını fakat tur tarihi yaklaştığında hiçbir şekilde firmaya ulaşamadığını söyleyerek şunları dile getirdi; "Ben 9-12 Ekim'de doğum günüme denk gelecek şekilde 3 gece 4 gün Paris turu aldım. Iban yoluyla peşin 32 bin TL ödedim. Tura bir hafta kala iletişime geçmeye çalıştım, tur İstanbul çıkışlı fakat ben Mersin'den katılacağım için ekstra uçak bileti alacaktım. Tura 2 gün kala iptal olduğunu söyleyerek paranın iade edileceğini söylediler ama hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar çığ gibi büyüyen bir mağduriyet var ortada. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şirket hala satış yapmaya devam ediyor."