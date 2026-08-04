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Giriş Tarihi: 4.08.2026 11:19

Tur teknesi yandı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi’nde bir koyda demirli bulunan boş tekne yandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tur teknesi yandı
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Kargıcak Koyunda demirli bulunan Mustafa Bey isimli tur teknesinde saat 20.30 sıralarında alevler yükseldi. Teknenin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknenin karaya uzak olmasından dolayı müdahale edemedi.

TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelişmelerin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, teknenin turistik turlarda kullanılmadığı uzun zamandan beri koyda demirli ve boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tur teknesi yandı
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