Tur teknesi yandı

Kargıcak Koyunda demirli bulunan Mustafa Bey isimli tur teknesinde saat 20.30 sıralarında alevler yükseldi. Teknenin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknenin karaya uzak olmasından dolayı müdahale edemedi.

TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelişmelerin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, teknenin turistik turlarda kullanılmadığı uzun zamandan beri koyda demirli ve boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.