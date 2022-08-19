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Giriş Tarihi: 19.8.2022 10:35 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:53

TÜRAB’dan tabela uyarısı

Bu noktada Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Birliği Derneği (TÜRAB) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Güney uyarılarda bulundu ve işletmeler için çok önemli bir konuyu gündeme getirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
TÜRAB’dan tabela uyarısı

İş güvenliği çok önemli fakat henüz kurumsallaşmamış firmaların verdiği hizmet hep kafalarda soru işareti yarattığını belirten Başkan Güney, "Kurumsal çalışan firmalar işin her detayını düşünür. Mesela;tabela montajı, en az tabelanın üretimi kadar önemlidir. 'Tabelacı' tabelayı yapmadan önce tabela montajı yapılacak alanı analiz edip, montaj bina üzerine yapılacaksa takılacağı alanın görselliğini bozmayacak şekilde montaj ekipmanlarını hazırlamalı, daha sonrasında tabela montajı ayaklarını binanın dış yüzeyine zarar vermeden montajını yapmalı ve sağlamlığını kontrol etmektedir" dedi.

ÖLÜMLER YAŞANABİLİR

Bu noktada Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Birliği Derneği Başkanı (TÜRAB) Salim Güney, bahçe, yol kenarı gibi alanlara genelde direkli tabela, ayaklı tabela çalışmaları uygulandığından montaj yapılacak alana gerekli çukur, ankraj çalışması için çevre önlemlerini almalı ve çalışmaya dikkat çekti. Tabela yaptırmak istediğinizde uzman kişiler ve güvenilir firmalarla iş yapılması gerektiğini belirten Salim Güney, "Her geçen gün işveren yükü daha da ağırlaşıyor ve belki tasarruf olarak görünen faturasız alımlar cazip geliyor fakat totem veya tabela düştüğünde herhangi bir hukuk sureci oluştuğu zaman işletmenin üretim yapan firmayla arasında resmî İlişki olmayınca işletme için çok büyük bir sıkıntı yaratabilir" diyerek tabela devrilmelerini ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

STADARTLARA UYGUN MALZEME KULLANILKALI

TÜRAB'ın bu tarz sorunları çözmek adına, güvenilir, işinde sağlam firmaları dernek çatısı altında toplayarak son kullanıcı diye tabir ettiğimiz işletmelerimizin güvenilir firmalar üzerinden iş yapılmasını sağlayacağına vurgu yaptı. Salim Güney, "Sektörün sağlığı için bu detaylar olmazsa olmazının tek çözümü ise bu tür hizmet alımlarında firmayı iyi araştırmak. uygulanan malzeme gerçekten yapılan uygulama için doğru seçildi mi? Yoksa maliyet azaltmak için daha ekonomik malzemeler mi kullanıldı? Standartlara uygun çalışmayan veya merdiven altı çalışan firmalardan tabela, totem gibi endüstriyel reklama dair ürün alımı yapmak son derece riskli ve iş kazalarına yol açabilir; dolaysıyla bu gibi sorunları olmadan önce profesyonel reklam firmalar ile çalışılması son derece önemlidir" dedi.

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TÜRAB’dan tabela uyarısı
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