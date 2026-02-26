TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programında 7 Öğrenci Hafız Oldu

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'le kurulan bağın güçlendiği bu dönemde, gençlerin eğitim süreçlerine eşlik eden çalışmalar da gündeme geliyor. Bu çalışmalardan biri de Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından uzun yıllardır sürdürülen hafızlık destek programı.

Türkiye'de gençlerin eğitim süreçlerini çok boyutlu bir yaklaşımla destekleyen TÜRGEV, 2013 yılında başlattığı hafızlık destek programı ile hafızlık geleneğinin korunması ve yeni nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında son bir yıl içerisinde 7 öğrenci hafızlığını tamamlarken, 194 başarı belgesi alan hafız öğrenci ise bursiyer olarak eğitim desteğinden yararlandı. Programdan faydalanan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ederken hafızlık çalışmalarını da sürdürüyor.