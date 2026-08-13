TÜRGEV dünya gençlerini İstanbul’da buluşturacak

Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV
), Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü Gençlik Çalışma Alanları ve Aktif Gönüllülük Ağı (GENÇ-AĞ) Projesi'yle Türkiye, Almanya
ve Fransa
'dan gençleri İstanbul
'da bir araya getirecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 12 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü'nün ardından gerçekleştirilecek program, 17-28 Ağustos'ta düzenlenecek. Türkiye, Almanya ve Fransa'dan 49 genç, İstanbul'da buluşacak. Program kapsamında 12 gün boyunca gençler, yapay zekadan kariyer planlamasına uzanan geniş bir alanda uygulamalı eğitim alacak.
Türk Hava Yolları'nda gerçek iş ilanları üzerinden yetkinlik analizi yapacak, mülakat tekniklerini deneyimleyecek. Türk Kızılayı'nda afet yönetimini, Yeşilay'da dijital bağımlılıkla mücadeleyi yerinde gözlemleyecek. İstanbul Üniversitesi'nde proje yönetimi ve etki analizi eğitimlerinin ardından uluslararası ekipler halinde geliştirdikleri proje önerilerini uzmanlara sunacak. Programın ilk gününde gençler birbirleriyle tanışarak çalışma gruplarını oluşturacak, bu süreçte TÜRGEV'in 30 yıllık eğitim tecrübesiyle de tanışıp, 'Güzel İşler Fabrikası' ve 'Pusula Kariyer Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde görecek.