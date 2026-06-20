TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz’dan 30. kuruluş yıl dönümü açıklaması:





"GÜZEL İŞLER FABRİKAMIZIN ÇOK GÜZEL SANATSAL ÇIKTILARI VAR"



Yurt öğrencilerine temelde bir eğitim verdiklerini ancak sınırlı çerçevede kaldığını dile getiren Akıncı, şöyle devam etti: "Seneler geçtikçe artık Türkiye'nin bütün genç kızlarına, liseli ve üniversiteli öğrencilerine hitap etmemiz gerektiğini fark ettik. Bu, bir zorunluluk ve bir görevdi. Bu kapsamda Güzel İşler Fabrikalarımızı kurduk. Güzel İşler Fabrikaları, hem lise hem üniversite çağındaki bütün genç kızlarımızın, bir taraftan sanatla bir taraftan akademiyle bir taraftan sosyal gelişimle bir araya geldikleri, birbirlerini tanıdıkları, kendilerini tanıdıkları, dünyayı, toplumu tanıdıkları bir ekosistem. Güzel İşler Fabrikamızın çok güzel sanatsal çıktıları var."