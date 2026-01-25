TÜRGEV’den genç kızlara dijital risk eğitimi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), dijital risklere karşı farkındalık programlarına devam ediyor. Vakıf çatısı altında faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde (PDM), genç kızların dijital ortamda karşılaştığı stres, odaklanma güçlüğü ve dijital bağımlılık riski gibi konular bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla ele alınıyor. Görüşmelerde özellikle dikkat ve zaman yönetimi, ekran süresi kontrolü ve sosyal medya kullanımına ilişkin stratejiler üzerinde duruluyor. Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde ise sanat, zanaat ve teknoloji atölyeleri düzenleniyor. Uzman eğitimciler tarafından saha uygulamalarının kayıt altına alındığı ve sonuçların takip edildiği programlar, farklı illerdeki çalışmalarla çok sayıda genç kıza ulaşıyor.TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, "Genç kızlarımızı doğru yön ve sağlam duruşla güçlendirmeyi esas alıyoruz. Üreten, iradesi güçlü ve hedef sahibi genç kızlar, dijital çağın baskıları karşısında ayakta kalır. Gayemiz nettir: Güçlü genç kızlar güçlü aileyi, güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü Türkiye'yi inşa eder" dedi.