TÜRGEV’in 5. Ulusal Öğrenci Kongresi akademik üretimi İstanbul’da buluşturacak

AKADEMİK ÜRETİM GÖRÜNÜRLÜK KAZANACAK

TÜRGEV Platform Çalışmaları; lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik, mesleki ve entelektüel gelişimini desteklemeyi amaçlayan yapılandırılmış bir eğitim ve gelişim programı niteliği taşıyor. Program kapsamında öğrenciler yıl boyunca akademik eğitimler, seminerler ve atölyeler, okuma ve tartışma programları ile araştırma ve yazım süreçlerine dahil ediliyor. Ulusal Öğrenci Kongresi ise bu sürecin sonunda ortaya çıkan çalışmaların paylaşıldığı ortak bir buluşma zemini niteliği taşıyor. Eğitim sürecini tamamlayan ve danışman akademisyenler eşliğinde bildiri hazırlayan öğrenciler, çalışmalarını bu kongrede sunma imkanı buluyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek kongrede, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gelen genç araştırmacılar; hukuk, iktisat, sosyal bilimler, eğitim, mühendislik ve sağlık bilimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırladıkları bildirileri akademik bir zeminde paylaşacak.

10 DİSİPLİNLİ YAPI, DİSİPLİNLER ARASI DÜŞÜNCE

Platform Çalışmaları, 10 ayrı disiplin alanında yapılandırılmış eğitim modeli aracılığıyla öğrencilerin alan bilgilerini derinleştirmelerini ve disiplinler arası düşünme becerisi geliştirmelerini amaçlıyor. Programlar; dil ve edebiyattan dinî ilimlere, hukuk ve eğitim bilimlerinden iktisadi ve idari bilimlere, mimarlık, mühendislik, teknoloji ile sanat, medya ve iletişim çalışmalarına kadar geniş bir çerçevede yürütülüyor.

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER SÜRECE EŞLİK ETTİ

Platform Çalışmaları'nın 2024–2025 eğitim dönemine başlangıçta 100 öğrenci katıldı. Yıl boyunca tüm platformlarda toplam 150 ders gerçekleştirildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 42 öğrenciden 35'i bildirilerini tamamlayarak kongre programına dahil edilmeye hak kazandı. Hazırlık sürecinde genç araştırmacılara, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler rehberlik etti. Hukuktan sosyal bilimlere, iktisattan mimarlığa, tıptan iletişim çalışmalarına uzanan bu rehberlik süreciyle, öğrencilerin akademik üretim kapasitelerinin yanı sıra düşüncelerini ifade etme ve akademik tartışma becerilerinin de güçlendirilmesi amaçlandı.

"GENÇ AKIL, ORTAK GELECEK" TEMASIYLA SEKİZ OTURUM

"Genç Akıl, Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenecek kongrede; göç, İslam iktisadı ve finans, sosyal medya, akran zorbalığı gibi güncel ve çok disiplinli başlıklarda hazırlanan akademik bildiriler ele alınacak. İki gün sürecek kongre, toplam sekiz oturumdan oluşacak. Kongrenin açılış konuşması TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz tarafından yapılacak. Program kapsamında; iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve adli bilimler, eğitim bilimleri, medya ve iletişim, sosyal ve beşerî bilimler, mühendislik ve mimari bilimler ile tıp ve sağlık bilimleri başlıklarında düzenlenecek platform oturumlarında, farklı üniversitelerden akademisyenler ve genç araştırmacılar bir araya gelecek. Oturumlar, alanında uzman isimlerin moderasyonunda yürütülecek. Kongrenin ikinci gününde de disiplinler arası etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen oturumlarla akademik sunumlar devam edecek.

BİLGİYLE GÜÇLENEN BİR İSTİKAMET

Kongrede ele alınan başlıklar; göçten hukuka, ekonomiden sağlığa, eğitimden medyaya uzanan geniş bir çerçevede, Türkiye'nin güncel ve yapısal meselelerine akademik bir derinlikle temas ediyor. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı "nesil meselesi" perspektifiyle de örtüşüyor. Platform Çalışmaları ve Ulusal Öğrenci Kongresi birlikte ele alındığında, bir eğitim faaliyeti olmanın ötesine geçerek, gençlerin düşünmelerini, sorumluluk üstlenmelerini ve toplumsal meselelerle bağ kurmalarını teşvik eden bir zemin oluşturuyor. TÜRGEV Platform Çalışmaları 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, gençlerin düşünceyle kurduğu bağı güçlendirmeyi, akademik üretimi milli ve manevi değerlerle besleyen bir zeminde görünür kılmayı amaçlıyor.