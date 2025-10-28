TÜRGEV’in ‘güzel işler fabrikası’ yeni dönem vizyonunu tanıttı!

Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencisi genç kızların kanun ve piyano dinletileriyle başlayan programa çok sayıda kişi katılım sağladı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, yaptığı konuşmada gençliğin üretim gücünü harekete geçirip yeniden anlamlandıran yeni bir dönemi karşıladıklarını belirterek, "Bir toplumun geleceği en çok da genç kızların ufkuyla şekillenir. Çünkü bir genç kızın hayatında açılan her imkan, bireysel bir kazanımın ötesinde ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yayılan bir dönüşümün halkası olur." dedi. Vakıf olarak 30 yıl önce genç kızların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Yılmaz, "Bugün ise bu yol bizi çok daha kapsamlı bir noktaya getirdi. Genç kızların güvenle yol bulabildikleri bir kutup yıldızı haline geldik." ifadelerini kullandı.

"İNSANIN HALA ÖZNE OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ise Güzel İşler Fabrikası'nı (GİF) 2 yıl önce kurduklarını anımsatarak konuşmasına başladı. Albayrak, "GİF bizim için bir hatırlama alanı. Güzel işlerin hala değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hala bütün yapay zeka algoritmaların rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Kültür ve sanatın insanın yaşadığı çağa olan cevabı olduğuna değinen Albayrak, "Yaşadığımız çağ çoğunlukla hız ve rekabetle tanımlanır. Bu hız ve rekabet çağında sanat belki de biraz hızı yavaşlatıp bizlere düşünme imkanı sağlayan bir alan. Bizim gençlerimiz de bir miktar zamanı yavaşlatıyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"BU ÇINARIN BİR PARÇASI OLMANIN GURURUYLA ARANIZDAYIM"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada şehrinin güzelliklerinden bahsederek "TÜRGEV'in Genel Kurul Üyesi olarak bu çınarın bir parçası olmanın gururuyla aranızdayım." dedi. Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar kadınların üretkenliğiyle, ilham verici öyküleriyle, cesaretiyle öncü olduğu bir şehir." ifadelerini kullandı.

"GİF BUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

İstanbul Valisi Davut Gül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim alanında imza attığı yeniliklere değindi. Yurt ihtiyacını ortadan kaldırmak için taşımalı eğitim modelinin oluşturulduğunu belirten Vali Gül, "Kız çocuklarının okumasını amaçlayan, çocuklarımıza yurt imkanı sağlayan TÜRGEV ve benzeri STK'ların yurtçuluğun dışında farkla şeyler yapması lazım. İşte burada Güzel İşler Fabrikası bunun en güzel örneği." dedi.