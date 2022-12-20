İnegöl Fatihi Turgut Alp baltasına kavuştu

Milyonları ekran başına kilitleyen ATV'deki 'Kuruluş Osman' dizisindeki Turgut Alp'in hayatını herkes merak etmeye başladı. Sevenleri İnegöl'deki türbesini ziyaret ederken Turgut Alp de bir hayırsever vatandaş tarafından hediye edilen baltasına kavuştu.
Diriliş Ertuğrul'da Cengiz Coşkun'un, Kuruluş Osman'da ise Rüzgar Aksoy'un canlandırdığı Turgut Alp, tarihte 'İnegöl Fatihi' olarak biliniyor. Bir asırı aşkın yaşadığı rivayet edilen Turgut Alp, Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarına denk gelen dönemde İnegöl ilçesinin fethini gerçekleştirdi. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın dostu ve komutanlarından biri olan ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye de hizmet eden Turgut Alp'e, İnegöl ilçesinin bir mahallesi ile bir köyün adı verildi.
Köy halkı her yıl Turgut Alp adına dede pilavı ve anma etkinlikleri düzenliyor. Mezarı bugün Turgut Alp (Genci) köyünde bulunan Turgut Alp'in türbesinde ise 5 aydır yoğun bir şekilde restorasyon çalışmaları sürüyor. Bursa Valiliği'nin desteğiyle 3 bin metrekarelik alanda çalışmaları yakından takip eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belediye sitesinden yaptığı açıklamada, "Turizm açısından şehre değer katacak proje ile ecdadımıza hakkını teslim etmek istiyoruz. Burası için de güzel bir proje hazırlandı" dedi.
BALTAYI TÜRBESİNE HEDİYE ETTİ
Öte yandan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan İdris Dülger, yaptığı orjinal baltayı İnegöl ilçesine götürdü. Baltayı Turgut Alp'in türbesindeki mezarı başına yerleştiren İdris Dülger, "Turgut Alp'in şanına yakışır bir balta yapıp hediye etmek istedim. Sonunda türbesine yakışır bir balta yapıp yerine teslim ettik. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle özellikle Turgut Alp'in baltasına yoğun ilgi var. Söğüt'ümüze gelenler o dönemde giyilen kıyafet, balta ve kılıçlarla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışından da Turgut Alp'in baltasına yoğun talep var. Ancak ihracat engellerini aşmaya çalışıyoruz" dedi.