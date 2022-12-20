İnegöl Fatihi Turgut Alp baltasına kavuştu

BALTAYI TÜRBESİNE HEDİYE ETTİ

Öte yandan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan İdris Dülger, yaptığı orjinal baltayı İnegöl ilçesine götürdü. Baltayı Turgut Alp'in türbesindeki mezarı başına yerleştiren İdris Dülger, "Turgut Alp'in şanına yakışır bir balta yapıp hediye etmek istedim. Sonunda türbesine yakışır bir balta yapıp yerine teslim ettik. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle özellikle Turgut Alp'in baltasına yoğun ilgi var. Söğüt'ümüze gelenler o dönemde giyilen kıyafet, balta ve kılıçlarla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışından da Turgut Alp'in baltasına yoğun talep var. Ancak ihracat engellerini aşmaya çalışıyoruz" dedi.