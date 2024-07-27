Turist olarak geldi ailesiyle Türkiye’ye yerleşti

Yaklaşık 10 yıl önce turist olarak Türkiye'ye gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle eşiyle birlikte Ümraniye'ye taşındı. İki çocuk babası Kohey Muragana, Ümraniye'ye yerleşmesinin ardından 2 ay önce Japon mutfağını Türkiye'ye tanıtmak amacıyla ve Türkiye'ye geldikten sonra özellikle İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark etmesi nedeniyle Japon yemekleri yaptığı 'TOKYOYA' isimli kafe açtı. Kısa zamanda Ümraniye esnafının sevgisini kazanan Kohey, Ümraniye esnafı tarafından Koray olarak biliniyor ve çağrılıyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Japonya ile Türkiye'nin kardeş olduğunu belirten Kohey Muragana, hasta olduğunda hastaneye gitmeyi ve ilaç kullanmayı reddederek kelle paça içmeye gidiyor.Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatan Kohey Muragana, turist olarak geldiğimde Türkler bizi çok sevinçle misafirperver bir şekilde karşıladı. Buyurun gelin çay için, yemek yiyin çok sıcakkanlı davranıldı ve ben de hayatımda beni tanımayan birinin bu kadar sıcak davranmasını Japonya'da hissetmemiştim. Ama Türkiye'de bu sıcakkanlılığı hissettim. Türkiye'ye hayran oldum. Okumaya geldim, sonra eşimle evlendik ve Türkiye'de yaşama isteğimiz vardı o yüzden 3 yıl önce birlikte geldik" diye konuştu.Muragana, "Ben hastalandığımda hastaneye gidiyordum ve ilaç içiyordum. Ama hastalığım geçmiyordu. Bir arkadaşım bana 'Sen kelle paça iç şifalıdır' dedi. O gün kelle paça içtim ve taş fırın gibi adam oldum. Enerjim geldi, bomba gibi oldum. Bundan sonra hastalandığımda hep kelle paça içiyorum" dedi. İHATürkiye'ye geldiğinde buradaki arkadaşlarının "Neden buraya geliyorsun? Biz buradan Japonya'ya gitmeye çalışıyoruz" dediklerini belirten Kohey Muragana, "Ben de onlara diyorum ki Türkiye daha güzel. Ben Japonya'da yaşadım güzel görünebilir ama Japonya'da insanlar umutsuz. Belki para olabilir ama insanların içinde umutsuzluk var. Ben de oradan Türkiye'ye geldim. Burası daha çok rahat. Burada yüreğimde zenginlik, samimilik var. Hiç pişman olmadım. Kendimi güzel hissediyorum. Japonya'da baskı altındaydım ama burası öyle değil. Türkiye güzeldir, benim toprağımdır" dedi.