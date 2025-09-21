Turistik Karaelmas Ekspresi sefere hazır

Ankara-Zonguldak-Ankara hattında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek. Toplam 120 yolcu kapasiteli ve 7 vagonlu tren Ankara-Zonguldak güzergâhında Karabük/ Yeşilyenice'de; Zonguldak- Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak. Rota boyunca üzüm bağları ve gastronomisiyle öne çıkan Kalecik, tarih kokan sokakları, büyüleyici tuz mağarası ve etkileyici müzeleriyle Çankırı, mozaiklerle bezenen, antik çağın inanç merkezi Hadrianapolis, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ile Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı da gezilebilecek.