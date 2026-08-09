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Giriş Tarihi: 9.08.2026 11:01

Turistlerin AVM’de dene-çal yöntemi! 2’si yakalandı, 1'i firari

İstanbul Pendik’teki bulunan bir AVM’de yabancı uyruklu 3 şüpheli, deneme kabinlerini adeta zula alanına çevirdi. Ayakkabıları, elbiselerin altına saklayıp karınlarında ve bellerinde dışarı çıkartan hırsızlar, mağaza müdürünün dikkatiyle yakayı ele verdi. 2 turist tutuklanırken, firari olan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Turistlerin AVM’de dene-çal yöntemi! 2’si yakalandı, 1’i firari
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İstanbul Pendik'te bulunan AVM içindeki ünlü markalara ait ürünler satan bir mağazada 12 Temmuz tarihinde Özbekistan uyruklu R.B., B.M. ve kimliği belirlenemeyen 3. şüpheli, lüks bir araçla AVM'ye geldi. Mağazaya giren turistler, değeri 60 bin TL'yi bulan 6 adet ithal ayakkabıyı gözlerine kestirdi.

GİZLEYEREK KABİNE SOKTULAR

Şüpheliler, reyonlardan aldıkları marka ayakkabıları kıyafetlerin arasına gizleyerek doğrudan deneme kabinlerine götürdü. Kabin içerisinde güvenlik etiketlerini ve kutuları devre dışı bırakan şüpheliler, ayakkabıları pantolonlarının bel ve karın bölgelerine sıkıştırarak dışarı çıktı.

BU KEZ YAKAYI ELE VERDİLER

Daha önce Haziran ayında da aynı mağazadan benzer yöntemle ayakkabı çaldığı tespit edilen şüpheliler, mağazayı toplam 100 bin TL'lik zarara soktu. 26 Temmuz günü aynı mağazaya tekrar gelen şüpheliler bu kez mağaza müdürünün dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını izleyip durumu fark eden müdür, emniyet güçlerine haber verdi. Ekipler, kaçmaya çalışan R.B. ve B.M.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 3. şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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İKİ TURİST TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, "Sadece alışverişe gitmiştik, yabancılara neden fiyatlar farklı diye sorduk, bir şey çalmadık" diyerek kendilerini savundular. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler, "Kuvvetli suç şüphesi" ve "Kaçma ihtimali" göz önünde bulundurularak 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL PENDİK

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