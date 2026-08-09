Turistlerin AVM’de dene-çal yöntemi! 2’si yakalandı, 1’i firari

BU KEZ YAKAYI ELE VERDİLER

Daha önce Haziran ayında da aynı mağazadan benzer yöntemle ayakkabı çaldığı tespit edilen şüpheliler, mağazayı toplam 100 bin TL'lik zarara soktu. 26 Temmuz günü aynı mağazaya tekrar gelen şüpheliler bu kez mağaza müdürünün dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını izleyip durumu fark eden müdür, emniyet güçlerine haber verdi. Ekipler, kaçmaya çalışan R.B. ve B.M.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 3. şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.