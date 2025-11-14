Turizm Bakanı Ersoy TBMM’de 2026 bütçesini anlattı: Amaç turizmde rekor arkeolojide yoğun çalışma!

TURİZMDE DOKUZ AYLIK GELİR REKORU

Türkiye'nin dünya çapında güçlü bir turizm markası olduğunu vurgulayan Ersoy, 2025 yılının uluslararası krizlere rağmen beklentileri aşan bir sezon olduğunu söyledi. Rusya–Ukrayna savaşı, 23 Nisan İstanbul depremi ve bölgesel çatışmaların etkisine rağmen 2025 Ocak–Eylül döneminde 50 milyon ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara çıktığını belirten Ersoy, bunun tüm zamanların dokuz aylık gelir rekoru olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin dünya sıralamasında turist sayısında 8'incilikten 4'üncülüğe, turizm gelirindeyse 15'incilikten 7'niciliğe yükseldiğini hatırlattı.