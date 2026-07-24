Turizm Bakanı Ersoy’dan Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonu açıklaması: Özgün doku korunacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha başlattık." ifadelerini kullandı.

Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının koruyucu branda ile kaplanmaya başlandığını aktaran Ersoy, Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.