Haberler Yaşam Haberleri Turizmin yıldızı Güneydoğu
Giriş Tarihi: 2.7.2023

Turizmin yıldızı Güneydoğu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
MEHMET NAYIFOĞLU
Turizmin yıldızı Güneydoğu
Medeniyetin beşiği Mezopotamya'nın tarih ve kültür kokan coğrafyasının önemli bir parçasını oluşturan Güneydoğu illerimiz bu Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. SABAH, önemli kültür noktalarını gezen turistlere bölgenin büyüleyici atmosferini sordu.



TARİHİN SIFIR NOKTASINDA SELFİE
12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe bu Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin en çok gittiği kültür duraklarından biri oldu. Almanya'dan bayram için Türkiye'ye gelen Anaç çifti de o turistlerden. Çift Göbeklitepe'yi gezdikten sonra selfie çekti.



MİDYAT'A GÜNDE 10 BİN ZİYARETÇİ
Turizmde rekor üstüne rekor kıran Mardin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kadim ilçesi Midyat'ta turist yoğunluğu gece geç saatlare kadar sürdü. Günde 10 binden fazla turistin uğradığı Midyat'ta tur rehberi İmran Ektiren "Bu yıl en yoğun sezonu yaşıyoruz" dedi.



BALIKLIGÖL'DE BAYRAM
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl bayram tatili boyunca ziyaretçilerle doldu taştı. Göldeki balıkları seyredenler dilek tuttu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa'da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi
Terliksi hayvan
Çeşme’de aşka geldiler
Adalar'da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizmin yıldızı Güneydoğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA