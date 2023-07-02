Turizmin yıldızı Güneydoğu

Medeniyetin beşiği Mezopotamya'nın tarih ve kültür kokan coğrafyasının önemli bir parçasını oluşturan Güneydoğu illerimiz bu Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. SABAH, önemli kültür noktalarını gezen turistlere bölgenin büyüleyici atmosferini sordu.12bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe bu Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin en çok gittiği kültür duraklarından biri oldu. Almanya'dan bayram için Türkiye'ye gelen Anaç çifti de o turistlerden. Çift Göbeklitepe'yi gezdikten sonra selfie çekti.Turizmde rekor üstüne rekor kıran Mardin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kadim ilçesi Midyat'ta turist yoğunluğu gece geç saatlare kadar sürdü. Günde 10 binden fazla turistin uğradığı Midyat'ta tur rehberi İmran Ektiren "Bu yıl en yoğun sezonu yaşıyoruz" dedi.Şanlıurfa'daki Balıklıgöl bayram tatili boyunca ziyaretçilerle doldu taştı. Göldeki balıkları seyredenler dilek tuttu.