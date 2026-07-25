Haberler Yaşam Haberleri Türk akademisyenlere Avrupa’da altın madalya
Giriş Tarihi: 25.07.2026

Türk akademisyenlere Avrupa’da altın madalya

Türk akademisyenlere Avrupa’da altın madalya
  • ABONE OL
YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın iş birliğiyle yürütülen SABİOTEK bünyesinde görev yapan 12 akademisyen, cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomanın tedavisine yönelik 3D baskılı mikroiğne yama sistemi geliştirdi. Bu yeni nesil uygulamayla akademisyenler, Romanya'da 'Euroınvent 2026' yarışmasında altın madalya kazandı. Çalışma, TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından da destekleniyor. Cilt kanserlerinde tedavi süresini yarı yarıya düşüren mikroiğne tedavisiyle hastadaki sistemik yan etkilerin azaltılması hedefleniyor. Cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilen tedavi yönteminin patent başvuruları yapıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk akademisyenlere Avrupa’da altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA