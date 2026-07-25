Türk akademisyenlere Avrupa’da altın madalya

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın iş birliğiyle yürütülen SABİOTEK bünyesinde görev yapan 12 akademisyen, cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomanın tedavisine yönelik 3D baskılı mikroiğne yama sistemi geliştirdi. Bu yeni nesil uygulamayla akademisyenler, Romanya'da 'Euroınvent 2026' yarışmasında altın madalya kazandı. Çalışma, TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından da destekleniyor. Cilt kanserlerinde tedavi süresini yarı yarıya düşüren mikroiğne tedavisiyle hastadaki sistemik yan etkilerin azaltılması hedefleniyor. Cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilen tedavi yönteminin patent başvuruları yapıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör