Türk atlı sporu ‘Çevgan’ yeniden hayat buluyor

Türk atlı sporu 'Çevgan' genç nesillerle buluşuyor. Kars'ta bulunan Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Türk kültürüne ait önemli bir değeri genç nesillere tanıtmak için harekete geçti. Unutulmaya yüz tutmuş atlı sporlarımızdan biri olan ve Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan "Çevgan" oyunu, BİLSEM'in hazırladığı projelerle yeniden gündeme taşınıyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erdinç Okulmuş'un danışmanlığında öğrencilerden Umut Kadir Şamiloğlu, Çevgan oyununu araştırmaya yönelik bir proje geliştirdi. Şamiloğlu, proje kapsamında hazırladığı materyallerle oyunun tarihçesini, kurallarını ve kültürel önemini genç nesillere tanıtırken, okullarda düzenlenen tanıtım etkinlikleri ile oyunun bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Şamiloğlu, Çevgan oyununun tarihsel bir değeri olduğunu ve kültürümüzde önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle sadece genç nesillere kültürel bir mirası tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bir spor dalının bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulusal çapta başarı elde etmeyi de planlıyoruz" dedi. Proje, Kars'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerde tanıtılarak hem ildeki gençlerin ilgisini çekiyor hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.