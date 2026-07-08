Türk baba ikiz çocukları için Yunanistan’da adalet arıyor

Yunanistan'da 4 yaşındaki oğlu Aren Eren'i kaybetmenin acısını yaşayan Türk baba Huday Can Eren, bu kez bakıcı ailenin yanında barınan ikiz çocukları Laren ve Arlen'i geri alabilmek için Yunanistan'ın Aleksandropolis (Dedeağaç) kentinde çıktığı velayet davasından da istediği sonucu alamadı. Görülen duruşmada mahkeme, ikiz çocukların şimdilik koruyucu aile yanında kalmasına karar verdi. Çocuklarını Türkiye'ye getirmek isteyen baba ise duruşmadan eli boş ayrıldı.

Yunanistan'da görülen velayet davasına katılan Huday Can Eren, mahkemeden çocuklarının kendisine teslim edilmesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddederek, ikizlerin koruyucu aile yanında kalmasına hükmetti. Dava ileri bir tarihe ertelenirken, velayet konusundaki nihai kararın Eylül ayında yapılacak duruşmada verilmesi bekleniyor. Ailenin avukatlarından Kübra Köse Gökdemir, 6 Temmuz 2026'da görülen duruşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Aren Eren'in teyzesi ve eniştesinin de davaya katıldığını belirtti.

"BABAYA KARŞI BİR TAVIR SERGİLEDİLER"

Gökdemir; "Teyze ve eniştenin talebi çocukların velayetinin kendilerine verilmesi değil, koruyucu ailede kalmasının devam etmesi yönündeydi. Babaya karşı bir tavır sergilediler. Mahkeme mevcut durumun devamına karar verdi. Ancak bu geçici bir karar. Duruşma eylül ayına ertelendi. Umudumuz bir sonraki duruşmada çocukların babalarına ve babaannelerine, yani öz ailelerine teslim edilmesi yönünde karar verilmesidir" dedi.

OĞLUNUN MEZARINI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYOR

Avukat Gökdemir, Huday Can Eren'in Yunanistan ziyareti sırasında hayatını kaybeden oğlu Aren'in mezarını da ziyaret ettiğini belirterek; "Baba için en ağır anlardan biri, oğlunun isimsiz şekilde kimsesizler mezarlığına defnedildiğini görmek oldu. Ayrıca Aren'in mezarının Türkiye'ye getirilmesi yönünde de girişimlerimiz bulunuyor. Bununla ilgili de olumlu bir sonuç almayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLENİN YANINDA KALIYORLAR

Mahkeme kararının ardından konuşan baba Huday Can Eren ise yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Çocuklarının doğum gününde onlardan ayrı kaldığını söyleyen Eren; "Yunanistan'daki velayet duruşmasına katıldım. Mahkemeye, çocuğumu öldüren kişiler yeniden gelerek ikizlerimin koruyucu ailede kalmasını istedi. Mahkeme de bu yönde karar verdi ve davayı eylül ayına erteledi. Bugün ikiz çocuklarımın doğum günü. Ben onların doğum gününü kutlayamadım, onları göremedim. Çocuklarım şu an yabancı bir kadının yanında. Nasıl olduklarını bilmiyoruz, hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Artık onlardan ayrı kalmak istemiyorum. Ben onların babasıyım, koruyucu aileye ihtiyaçları yok" diye konuştu.

"MEZARIN ÜZERİNDE OĞLUMUN İSMİ BİLE YOKTU"

Yunanistan'da oğlu Aren'in mezarını ziyaret ettiğini anlatan Eren, gördüğü manzarayı ise şu sözlerle anlattı: "Dört yaşında açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden oğlumun mezarına gittim. Mezarı adeta kimsesiz mezarı gibiydi, üzerinde ismi bile yoktu. Orada oğlumu kaybetmeme neden olan kişilerle yüz yüze geldim. Yaşadığım acıyı tarif etmek mümkün değil."

AREN EREN'İN ÖLÜMÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

23 Nisan 2022 doğumlu Aren Eren'in, Yunanistan'da uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiası hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Otopsi raporunda çocuğun çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, soruşturma kapsamında annesi Yunan vatandaşı F. İ., "bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yunanistan'da devam eden soruşturmanın yanı sıra, ikiz çocukların velayetine ilişkin hukuki süreç de eylül ayında yapılacak duruşmayla devam edecek.