Türk balesinin gururları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'nda tarihi bir başarıya imza atan Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nu tebrik etti. Ersoy, Tahiroğlu'nu ve Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ü bakanlıkta kabul etti. Bakan Nuri Ersoy, Nilay Tahiroğlu'nun Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, balenin olimpiyatları olarak anılan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görüldüğünü ve dünyanın en iyi ilk beş bale dansçısı arasına girdiğini belirtti. Ersoy, Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün de Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inandığını kaydetti.

'BÜYÜK GURUR YAŞATTI'

Bakan Ersoy, "Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, balenin olimpiyatları olarak anılan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyi ilk beş bale dansçısı arasına giren Nilay Tahiroğlu, hepimize büyük bir gurur yaşattı. Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün ise Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.