Türk balıkçı bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Karadeniz
'de Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık'ın cenazesi, bugün memleketi Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde defnedilecek. Kırım
'ın batısında Sivastopol açıklarında, önceki gün Türk bayraklı "Duru 67" isimli tekneye saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu hasar alan tekne batmıştı. Bölgede bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtarmış, İnebolu istikametine doğru yola çıkan teknedeki ağır yaralı 1 kişi, intikal sırasında hayatını kaybetmişti.