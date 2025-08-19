1895'te Abdurrahman Arif Bey'in 'ASIR' adıyla kurduğu Türk basınının çınarı Yeni Asır 131 yaşında. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Bugün, bu ulu çınarın gölgesinde hepimiz aynı gururu paylaşıyoruz. Bu başarı; sayfalarına emek veren, kalemini cesaretle kullanan, her gün gazeteyi okurlarıyla buluşturan tüm mesai arkadaşlarımızın eseridir. Her birini ayrı ayrı kutluyor, aynı inanç, aynı heyecan ve aynı sorumlulukla Yeni Asır'a nice yıllar diliyorum" dedi.