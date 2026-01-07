Türk bayrağını gören Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru gözyaşlarına boğdu

Gambiya'da gönüllü sağlık ekibinde görev yapan Türk bir doktor, Afrika'nın kalbinde unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yolculuğu sırasında yaklaşık her 5 kilometrede bir kurulan polis kontrol noktalarından geçen doktor, bir kontrol sırasında duygusal anlar yaşadı.

"HER ŞEY VATAN İÇİN"

Yeleğinde bulunan Türk bayrağı armasını fark eden Afrikalı asker, Türkçe olarak "Her şey vatan için" dedi. Bu anlamlı sözler karşısında duygulanan Türk doktor, gözyaşlarını tutamadı. Yaşadığı anı kayıt altına almak isteyen doktorun, askere "Video çekebilir miyim?" sorusuna aldığı yanıt ise takdir topladı. Afrikalı asker,"Video çekmenizden onur duyarım" diyerek Türk milletine duyduğu saygıyı gösterdi. O anlar, Türk bayrağının dünyanın dört bir yanında uyandırdığı saygıyı bir kez daha ortaya koydu.