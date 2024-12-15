Türk bilim insanından ‘uçuk kremi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görev yapan Prof. Dr. Mehmet Kale, hayvanlarda sıkça görülen ve 'herpes' virüsünün neden olduğu lezyonlara karşı, tamamen bitkisel bir krem geliştirdi. Özellikle süt hayvanlarının memelerinde oluşan ve 'uçuk' olarak bilinen yaraları, hayvanın et ve süt kalitesini olumsuz etkilemeden 10 günde iyileştiren bitkisel temelli kremde yanma, kızarıklık veya şişlik gibi yan etkilerin görülmüyor. 'Nonherpes' adı verilen ve dünya veterinerlik tarihine geçen krem, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alma sürecinin tamamlanmasının ardından, önümüzdeki yıl seri üretime başlanacak. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite bünyesinde hayvan hastalıklarının tedavisine yönelik üç farklı patentli ürün geliştirdiklerini söyledi.