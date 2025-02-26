Türk cerrah rekorlara doymuyor

Yaptığı Parkinson ameliyatları ile Guinness rekortmeni olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, 2 bininci ameliyatını yaparak, hastalarına umut olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki bir hastasına beyin pili takarak 2 bininci hastaya şifa vermenin heyecanını yaşayan Prof. Dr. Zırh, "Hastamız da 51 yaşında 6 yıllık öyküsü olduğu için 40'lı yaşların ortasında bu rahatsızlıkla karşılaşmış bir hasta. Maalesef ki yakınmalarını geçirecek tıbbi tedavi başarısına ulaşılamamış bir hastaydı. Bu nedenle titremesini durdurmaya yönelik 2.5 saat süren beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik" dedi. Tek bir cerrahın gerçekleştirdiği 2 bininci hareket bozukluklarına yönelik beyin ameliyatını yaptığını söyleyen Doç. Dr. Zırh, şöyle dedi: "Toplam sayısı 1480'i geçen beyin pili ameliyatlarına, önceki yıllarda sıklıkla yapmış olduğumuz lezyon cerrahisi ameliyatlarını da bir arada değerlendirdiğimizde bugün toplam 2 bininci vakanın operasyonunu yapmış olduk."