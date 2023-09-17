Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.
İşte Milyoner soru ve yanıtları;
SORU: Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?