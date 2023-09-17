Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;