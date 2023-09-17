Haberler Yaşam Haberleri Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?
Giriş Tarihi: 17.9.2023 21:32 Son Güncelleme: 17.9.2023 22:33

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 17 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugün yayınlanan Milyoner son bölümde yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı merak konusu olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre F ve Ü harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?

Televizyonların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 17 Eylül Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (17 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?



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Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama sistemine göre "F" ve "Ü" harfleri kodlanırken hangi ilin iki ilçesinin adı söylenir?
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