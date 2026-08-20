Türk dillerine ortak yapay zekâ

Türkiye, yapay zekâda bölgesel iş birliğini Türk dünyasına taşıyor. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye en az iki ülkeyle pilot çalışma başlatılacak. Pilot uygulamanın ardından ortak Türk dilleri modelinin geliştirilmesine geçilecek. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen ortak alfabe çalışmaları, ortak dijital altyapı ve dil teknolojileriyle desteklenecek.

ORTAK DİL MODELİ

Geliştirilecek model, Türk dünyasında kullanılan farklı dil gruplarını ortak bir yapay zekâ altyapısında buluşturacak. Modelin Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil ailelerini kapsaması planlanıyor. Böylece Türkiye Türkçesinin de içinde bulunduğu Oğuz grubu başta olmak üzere farklı Türk dili kollarına yönelik ortak bir büyük dil modeli oluşturulacak. Eylem Planı'nda model için kamu hizmetleri, eğitim, çeviri, bilgi erişimi ve kültürel miras başta olmak üzere çeşitli kullanım alanları sıralanıyor. TDT ortak Türk dilleri modelinin ilk versiyonunun 2027 sonuna kadar üretim ortamına alınması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör