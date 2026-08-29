Türk Diyanet Vakfı’ndan binlerce öğrenciye burs

Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 114 ülkeden binlerce öğrenciye eğitim desteği sunuyor. Yurtiçinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri aynı çatı altında buluşturan TDV, Türkiye'de 57 ilde burslu öğrencilere yönelik çalışmalar yürütürken, 53 akademik koordinatör ve 389 eğitmenden oluşan kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Diyanet Bursları bünyesinde yürütülen 22 farklı burs ve destek programları ve projeleri kapsamında, 8 bin 65 öğrenciye eğitim desteği sağlandı.
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Mete Efendioğlu - Editör