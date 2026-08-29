Haberler Yaşam Haberleri Türk Diyanet Vakfı'ndan binlerce öğrenciye burs
Giriş Tarihi: 29.08.2026

Türk Diyanet Vakfı'ndan binlerce öğrenciye burs

ANKARA
Türk Diyanet Vakfı’ndan binlerce öğrenciye burs
  • ABONE OL
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 114 ülkeden binlerce öğrenciye eğitim desteği sunuyor. Yurtiçinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri aynı çatı altında buluşturan TDV, Türkiye'de 57 ilde burslu öğrencilere yönelik çalışmalar yürütürken, 53 akademik koordinatör ve 389 eğitmenden oluşan kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor. Diyanet Bursları bünyesinde yürütülen 22 farklı burs ve destek programları ve projeleri kapsamında, 8 bin 65 öğrenciye eğitim desteği sağlandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Diyanet Vakfı'ndan binlerce öğrenciye burs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA