Türk dizileri dünyaya Türkçe öğretiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran burada Türk dizilerinin etkileri üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Duran, Sümerlerin kil tabletlerine işlenen Gılgamış Destanı'ndan bugünün ekranına uzanan yolculukta anlatının mecrası değişse de insanın kendisini ve dünyayı anlatma ihtiyacının değişmediğini belirtti. Duran, bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye'nin haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıktığını, İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralar, aile ilişkileri, Türk müziği ve Türkçe'nin milyonlarca insanın gündelik hayatına girdiğini söyledi.

1 MİLYAR İNSANA ULAŞTIK

Duran, "Yapımlarımız, 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. 2000'li yılların başında yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız, bugün 1 milyar doları aştı, sektörümüzün geldiği nokta memnuniyet verici. Türkçe öğrenen 5 bin yabancı katılımcının yüzde 81'i bu yolculuğa Türk dizilerini izleyerek başladığını ifade ediyor" diye konuştu.



TÜRKÇE ÖĞRENME MOTİVASYONU

DURAN, farklı araştırmaların, dizilerin dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenme motivasyonu oluşturduğunu, Türk ürünlerine, turizme ve Türkiye'ye yönelik kültürel ilgiyi beslediğini ortaya koyduğunu anlattı. Bu verilerin yalnızca bir sektörün başarısı değil Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığının da göstergesi olduğunu dile getiren Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülkenin kendi hikayesini aracısız biçimde dünyaya anlatmasını esas aldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör