Türk dünyası öğrencilerin çantasında

Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için Türk dünyasının tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini anlatan iki yeni materyal hazırladı. "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı eserler, yeni eğitimöğretim yılıyla birlikte ücretsiz dağıtılan ders kitaplarıyla öğrencilerle buluşacak. Kitapların takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez. Kırgız bozkırında yankılanan bir kopuz sesiyle Anadolu'daki bir türkü, Özbek pilavının sıcaklığıyla soframızdaki bereket, Orhun Anıtları'ndaki kutlu öğüt ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki kararlılık, aynı kökten ve aynı ruhtan besleniyor" dedi. Tekin, hazırlanan eserlerin, öğrencilerin zihin dünyasında yeni ufuklar açması, Türk dünyası ortaklık bilincini diri tutmasını ve 'köklü geçmişten ortak geleceğe' uzanan bu kutlu yürüyüşe ışık tutması temennisinde bulundu.

TÜRK DÜNYASINA YOLCULUK

Türk dünyasının tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliğini temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturulacak. Hikâye temelli anlatımıyla öne çıkan "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu", Türk dünyasının tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliğini temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturacak. Hikâye temelli yapısıyla dikkat çeken eser, basılı kitabın yanı sıra animasyon ve oyun gibi dijital içeriklerle desteklenen bütüncül bir öğrenme deneyimi sunacak. Eserde Hakan ve Bilge; Türk dünyasının farklı ülkelerini ziyaret ederek tarihi şehirleri, önemli şahsiyetleri, mimari eserleri, geleneksel yaşam biçimlerini, ortak kültürel değerleri ve doğal güzellikleri yakından tanıyacak.

15 ROTA BELİRLENDİ

Atlas ise Anadolu ve Kafkasya'dan Türkistan ve Sibirya'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e uzanan 15 ana rota üzerinden Türk dünyasının geniş coğrafyasını ele alacak. Tarihi şehirler, mimari eserler, önemli şahsiyetler, destanlar, gelenekler, müzikler, yemekler, el sanatları ve ortak yaşam değerleri; haritalar, fotoğraflar ve özgün çizimlerle öğrencilere tanıtılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör