Türk Dünyası Vizyon Belgesi toplantısı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlık binasında düzenlenen Türk Dünyası Vizyon Belgesi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Düzenlenen oturum toplantısında AK Partinin vizyonu ve Türk devletleri için öneminden bahsedildi. Toplantıya çok sayıda partililer katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ilk oturum sonrası Kürşat Zorlu, partililere ve vatandaşlara AK Parti'nin geleceği ve vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU YILI AİLE YILI İLAN ETMESİ ELBETTE SEBEPSİZ DEĞİLDİR"

AK Parti olarak Türkiye yüzyılı hedeflerinden bahseden Zorlu, "Bu hedefin üç tane temel ayağı bulunmaktadır. Birincisi güçlü devlet Başta savunma sanayimiz olmak üzere bağımsızlık, milli devlet olgusu çerçevesinde hamdolsun çok iyi bir noktaya geldi devletimiz ve daha da iyi olacak. İkincisi güçlü bir ekonomi. Evet bazı problemler yaşandı ama çok şükür şu anda veriler iyi gelmeye başladı. Enflasyon düşmeye devam ettikçe vatandaşımızın alım gücü de artacak ve yeni yatırımlarla önümüzdeki kısa vadede bu anlamda da içeride ve dışarıda çok güçlü daha bir ekonomiye sahip olacağız. Üçüncüsü güçlü toplum, Cumhurbaşkanımızın aile yılı ilan etmesi bu yılı elbette sebepsiz değildi. Biz sanal bahis, kumar ve gençlerimizi kuşatan bu belalar karşısında gerçekten büyük bir teyakkuz halindeyiz tüm kurumlarımızla ama burada hepimize görevler düşüyor. Eğitim sistemimiz başta olmak üzere aileler, bizler, veliler bir dayanışma ruhuyla bunu bir seferberlik kabul edip, kendi yavrularımıza, komşularımıza ve etrafımızdaki herkesten bu bilinç ve inanç düzeyini ilerleterek güçlü toplumun ayakta kalmasını hep birlikte sağlayacağız." dedi.

"2026 YILI SONUNA KADAR İSTANBUL GENELİNDE VATANDAŞLARIMIZA TAM 300 KREŞ GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Açıklamasına devam eden Zorlu, "Bakın daha geçtiğimiz gün bir üzücü hadise kamuoyuna yansıdı. Üç yaşındaki bir evladımızla ilgili. Yetkili kurumlarımız ve yargımız elbette bu süreçleri takip edecek, bu iddiaları araştıracak sorumlularını elbette bulacak ancak geriye gidip yirmi 2024 Kasım ayını hatırladım. O zaman bakanlıklarımız belediyeye yazı yazmışlardı, bünyenizdeki bu okulların bilgisini bize gönderin diye. Hemen tabii gecikmediler, siz kreşleri mi kapatmak istiyorsunuz şeklinde bir cevap verdiler. Biz vatandaşımızın her manada en iyi hizmeti almasını isteriz. Biz bu meselelere de siyaset üstü bakıyoruz. O yazının bir hikmeti vardı işte. Denetim. Çünkü kreşler Aile Bakanlığımızın, anaokulları da, Milli Eğitim Bakanlığımızın gözetimi altında sürdürülmesi gereken yerlerdir. İnşallah 2026 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde vatandaşlarımıza tam 300 kreşi getirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

"2028'DE ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN BAŞKAN SEÇECEĞİZ, ARDINDAN DA İSTANBULUMUZU GERİ ALACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine seslendiğini söyleyen Zorlu, "Onların da aslında yavaş yavaş bu gerçekleri gördüklerini hissettiklerini ben biliyorum. Onlar da bizim vatandaşlarımız. Kimse merak etmesin.Türkiye güçlülüğü, güçlü liderliğiyle, güçlü insan kaynağıyla bunların hepsini püskürtmeye hazırdır. Adım adım İstanbul'umuzun her yerinde artık vatandaşlarımızın da bize yeniden bu mührü, bu anahtarı vereceğine inanıyoruz. Ve diyorum ki inşallah 2028'de önce Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz, ardından da İstanbul'umuzu yeniden alacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINA UZANAN ELLERİ NEREDE OLSA TANIRIZ VE KIRMASINI DA BİLİRİZ"

Zorlu açıklamasının devamında ise "Geçtiğimiz günlerde sınır hattımızda haince, alçakça bir provokasyon yaşadık. Biz Türk Kürt demeden 86 milyon yurttaşımızın birliği, bütünlüğü, huzuru için çalışıyoruz. Her bir karış toprağımızı ülkemizin sırtımızdaki bir sorumluluğu olarak görüyoruz ve bunlara karşı İstanbul'dan, hamdolsun Türk Bayrağı'na uzanan elleri nerede olsa biliriz ve kırmasını da biliriz Allah'a şükürler olsun. Vakur duruşumuzla, sağduyumuzla, demokratik tepkimizle her yerde ülkemize sahip çıkacağız. Biz AK Parti olarak bu inanç ve kararlılıkla tüm ülkemizi kuşatmaya, kapsamaya, birleştirmeye, bütünleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Vizyonu Bilgilendirme toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya işlemeli kaftan hediye edildi.