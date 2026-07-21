Türk dünyasının ortak hafızasına yolculuk: Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Türkiye ile Özbekistan'ın aynı medeniyetin ve ortak tarih şuurunun iki güçlü temsilcisi olduğunu belirterek "Sarıçam olarak kültür, tarih ve ortak değerlerimizi yaşatan projelere büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğini güçlendirecek her türlü işbirliğini desteklemeye devam edeceğiz. Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz" dedi.