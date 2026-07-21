Haberler Yaşam Haberleri Türk dünyasının ortak hafızasına yolculuk: Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:30

Türk dünyasının ortak hafızasına yolculuk: Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve beraberindeki heyet MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hayata geçirilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Müzesi ile Türkistan Korbaşılar Parkı ile Şir Muhammed Bek Anıtı’nı ziyaret etti. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Şir Muhammed Bek’in hatırasını yaşatan anıtın anlamı hakkında Büyükelçi Khaydarov’a bilgi verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Türk dünyasının ortak hafızasına yolculuk: Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz
  • ABONE OL

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve beraberindeki heyet MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Müzesi ile Türkistan Korbaşılar Parkı ile Şir Muhammed Bek Anıtı'nı ziyaret etti. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Şir Muhammed Bek'in hatırasını yaşatan anıtın anlamı hakkında Büyükelçi Khaydarov'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Türkiye ile Özbekistan'ın aynı medeniyetin ve ortak tarih şuurunun iki güçlü temsilcisi olduğunu belirterek "Sarıçam olarak kültür, tarih ve ortak değerlerimizi yaşatan projelere büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğini güçlendirecek her türlü işbirliğini desteklemeye devam edeceğiz. Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz" dedi.

"SARIÇAM'DA KARDEŞLİĞİN İZLERİNİ GÖRDÜK"

Büyükelçi Khaydarov da, Başkan Bilal Uludağ'ın Türk Dünyasın duyduğu özel ilgiye teşekkür etti. Khaydarov "Sarıçam'da ortak tarihimize ve kültürel mirasımıza verilen değeri görmek bizleri son derece mutlu etti. Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yerel yönetimler, üniversiteler ve kültürel projeler aracılığıyla daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA #ÖZBEKİSTAN #DEVLET BAHÇELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk dünyasının ortak hafızasına yolculuk: Gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA