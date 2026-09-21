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Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:23

Türk F-16’lar Romanya semalarında

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya’da düzenlenen Burebista-2026 Tatbikatında görev almak için havalandı. Bandırma’daki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161’inci Jet Filo Komutanlığı, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle katılım sağlıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Türk F-16’lar Romanya semalarında
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25 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilecek olan Burebista-2026 Tatbikatı, farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla düzenleniyor. Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra hava harekâtı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta görev alan Türk Hava Kuvvetleri unsurları da uluslararası ortamda gerçekleştirilen hava faaliyetlerine katılım sağlıyor. Türk Hava Kuvvetleri unsurları, Romanya'daki Fetesti Hava Üssü'nde görev yapıyor. Millî Savunma Bakanlığının paylaşımında, Türk Hava Kuvvetlerinin uluslararası tatbikatlarda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

#TÜRK HAVA KUVVETLERİ

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Türk F-16’lar Romanya semalarında
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