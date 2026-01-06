Türk gemisi Kerç Boğazı’nda karaya oturdu! Mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı

Son dakika haberleri: Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"GELİŞMELER TAKİP EDİLMEKTEDİR"
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.