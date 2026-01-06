Haberler Yaşam Haberleri Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu! Mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 09:19 Son Güncelleme: 6.01.2026 09:43

Son dakika haberleri: Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı emniyetle gemiden ayrılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Son dakika haberleri: Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetle gemiden ayrıldı.

Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu | Video

"GELİŞMELER TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

